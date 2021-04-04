تعرف جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نتائج مباريات اليوم «مجموعة الزمالك المصري»، والتي تضم العملاق التونسي الترجي الرياضي، والزعيم الجزائري “مولودية الجزائر” بالاضافة إلى الفريق السنغالي المفاجأة “تونغيث”.

وأقيمت لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ضمن مباريات يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021، حيث لعب متصدر المجموعة “الترجي التونسي” مباراته قبل الأخيرة أمام تونغيث في السنغال، وخسر بهدفين مقابل هدف.

أما وصيف دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي “الزمالك المصري” قد رحل نحو العاصمة الجزائرية لملاقاة مولودية الجزائر، في مباراة حملت شعار “أكون أو لا أكون” لزملاء محمود شيكابالا.

ونجح رجال المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون” في تحقيق فوز مهم للغاية لجمهور الزمالك بنتيجة 2/0، وسجل كل من يوسف أوباما ومحمود شيكابالا خلال الشوط الأول من المباراة، ليحافظا لفريقهما على بصيص الأمل للتأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

ودخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين من 4 مباريات، فيما دخل الشناوة “مولودية الجزائر” المباراة برصيد 8 نقاط في المركز الثاني.

وكان المولودية بحاجة للتعادل فقط كي يضمن الترشح إلى ربع النهائي دون الانتظار حتى الجولة الأخيرة، لكن خسارته على ملعبه من الزمالك سيؤدي إلى استمرار الصراع بينه وبين الزمالك للأسبوع المقبل.

ويستضيف الزمالك ضيفه السنغالي تونغيث في آخر جولات دور المجموعات هذا الموسم، ويحتاج إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة، وانتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي في نفس التوقيت.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021