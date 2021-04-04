نتيجة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا «عودة الروح للملكي»

أحيا نادي الزمالك آماله في الصعود إلى دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، بفوزه على مستضيفه مولودية الجزائر، بهدفين دون رد، اليوم السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب 5 جويلية 1962.

وعاد الزمالك للمنافسة على خطف بطاقة التأهل الثانية، إذ أصبح يملك في رصيده الآن 5 نقاط بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد مولودية الجزائر عند 8 نقاط في المركز الثاني.

وحسم الترجي إحدى بطاقتي التأهل بشكلٍ رسمي إلى دور ربع النهائي برصيد 10 نقاط، وذلك رغم خسارته اليوم أمام تونغيث السنغالي الذي يتذيل المجموعة بـ4 نقاط وفقد فرصته في المنافسة.

وأصبح الزمالك بحاجة لتحقيق الفوز على تونغيث السنغالي في الجولة الأخيرة بالقاهرة، منتظرًا خسارة نادي مولودية الجزائر أمام الترجي في نفس التوقيت بستاد رادس، من أجل مصاحبة المكشخة للدور الثاني.

ونقل بث مباشر مباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم، على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وجاءت بداية المباراة ساخنة بين الفريقين، ففي الدقيقة السادسة سنحت أولى الفرص لفريق مولودية الجزائر، حيث تحصل على ضربة حرة مباشرة في مواجهة المرمى، تولى حراق تنفيذها وسدد كرة تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة.

وجاء رد الزمالك قاسيًا، حيث سجل هدف التقدم عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة السابعة بصناعة من أشرف بن شرقي، بعد هجمة مرتدة رائعة قادها فرجاني ساسي.

وأنقذ الحارس محمود جنش مرمى الزمالك من هدف التعادل، بعدما تألق في إبعاد رأسية مهاجم مولودية الجزائر في الدقيقة (14).

وأحرز محمود شيكابالا هدف الزمالك الثاني في الدقيقة (33)، حيث تلقى تمريرة من فرجاني ساسي داخل منطقة الـ 18، وتلاعب بالمدافع براهيمي، قبل أن يطلق تسديدة أرضية سكنت شباك المولودية.

وأهدر يوسف أوباما فرصة إضافة الهدف الشخصي الثاني، والثالث لفريق الزمالك قبل نهاية الشوط الأول بعدما قابل عرضية أرضية أتت من الجهة اليمنى بتسديدة علت المرمى بكثير.

وفي الشوط الثاني حاول نادي مولودية الجزائر مباغتة الزمالك بتسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة (53)، بعدما تلقى بلخير تمريرة في عمق دفاع الأبيض، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

ولم يستغل نادي الزمالك 3 فرص سنحت له لإضافة الهدف الثالث في ظل استسلام فريق مولودية الجزائر، لتنتهي المباراة بفوز النادي الملكي بهدفين مقابل لا شيء.