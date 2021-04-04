جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم «مجموعة شباب بلوزداد الجزائري»

تعرف على جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم في الجولة الخامسة التي اُفتتحت يوم أمس الجمعة بمباراتي الهلال ضد صنداونز، وشباب بلوزداد ضد مازيمبي، واستكملت اليوم السبت بـ 6 مباريات.

تضم المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا كل من “صن دوانز الجنوبي أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري والهلال السوداني وتي بي مازيمبي الكونجولي”.

وعرفت هذه الجولة تعادل الهلال السوداني أمام ضيفه المتأهل سلفًا ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي بنتيجة 0/0، فيما انتظر فريق شباب بلوزداد حتى الدقائق العشر الأخيرة لتسجيل هدفين متتاليين للبديلين أمير سعيود وبشو يوسف.

وحافظ بلوزداد بعد هذا الفوز الثمين على آماله في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث رفع رصيده لـ 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال السوداني الثالث، فيما غادر مازيمبي بشكل رسمي.

ويتعين على شباب بلوزداد تحقيق الفوز في آخر جولات مجموعات دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه صن داونز الجنوب افريقي، فيما يرحل الهلال السوداني للكونغو، ليحل ضيفاً على مازيمبي بهدف الحفاظ على آخر الآمال في التأهل لربع النهائي.

إليكم جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 (المجموعة الثانية)