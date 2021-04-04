مانشستر سيتي يقترب من لقب "البريميرليغ" بثنائية ضد ليستر

المنامة - ياسر ابراهيم - تخطى مانشستر سيتي خطوة إضافية نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بتغلبه على مضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين، السبت، في قمة الجولة 30 من "البريميرليغ".



وضع المدافع الفرنسي بنجامين ميندي فريقه السيتي بالمقدمة عند الدقيقة 58، بعدما حول بباطن قدمه كرة وصلته داخل منطقة جزاء ليستر، بتسديدة مقوسة استقرت داخل شباك الحارس كاسبر شمايكل.



وأمن المهاجم البرازيلي غابرييل خيسوس نتيجة الانتصار الثمين للسيتي بهدف ثان جاء مع حلول الدقيقة 74، إثر هجمة مرتدة تبادل خلالها التمريرات مع زميله رحيم ستيرلينغ، قبل أن يضعها في المرمى.



وبهذا عزز مانشستر سيتي موقع في الصدارة بوصوله إلى النقطة 74، فيما توقف رصيد ليستر سيتي عند 56 نقطة يحتل بها المركز الثالث بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الثاني.

المصدر: وكالات