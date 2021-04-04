الامارات | حتا يدفع ثمن البداية الخاطئة.. ويختتم الموسم بلقاء الشارقة وكلباء والعين

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يدفع ثمن البداية الخاطئة.. ويختتم الموسم بلقاء الشارقة وكلباء والعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع حتا ثمن البداية الخاطئة والسيئة في الموسم الجاري لدوري الخليج العربي، بعدما حصد نقطتين فقط بالدور الأول، ليعاني حالياً وهو على أعتاب الهبوط، خصوصاً أنه سيخوض ثلاث مباريات من العيار الثقيل في ختام الدوري أمام الشارقة وكلباء والعين.

في المقابل، حصد الفريق في مرحلة الإياب سبع نقاط، ليظل بتسع نقاط فقط في المركز الأخير، ويعتبر المرشح الأول للهبوط. وكان حتا تعادل أول من أمس أمام الظفرة 2-2. وعانى الفريق الأخطاء الفردية، التي كلفته كثيراً من النقاط، رغم تقدمه في عدد من المباريات، بينها مباراتا الوصل وشباب الأهلي. وهذا بجانب إضاعة الفرص بطريقة غريبة، كما فعل البرازيلي كريستيان أمام الظفرة في الدقيقة 95، كانت كفيلة بتحقيق ثلاث نقاط غالية جداً. وأكد المدير التنفيذي ومشرف الفريق الأول لفريق حتا، علي عبدالله البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن حتا سيظل متمسكاً بأمل البقاء مادامت هناك مباريات داخل الملعب، ونقاط يمكن للفريق أن يحصدها في الصراع مع الفجيرة وعجمان».

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