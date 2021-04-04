الامارات | الفلاسي: اللعب الجماعي سر حسم النصر لقب «الطائرة».. والنتائج الإيجابية ستستمر

شكرا لقرائتكم خبر عن الفلاسي: اللعب الجماعي سر حسم النصر لقب «الطائرة».. والنتائج الإيجابية ستستمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وعد عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية منصور الفلاسي، جماهير «العميد» بالعمل للاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية لخمس سنوات مقبلة، وقال إن اللعب الجماعي وروح الفريق هما السر في حسم النصر لقب دوري الكرة الطائرة للمرة الثامنة في تاريخ النادي، والأولى منذ موسم 2021-2013 بعد الفوز في المباراة النهائية مساء أول من أمس على بني ياس.

وأكد الفلاسي في تصريحات صحافية: «الجهاز الفني أشعل عزيمة اللاعبين، والأسلوب الجماعي للفريق كان له الأثر الواضح في قلب النتيجة في الوقت الحاسم من اللقاء».

من جانبه، أعرب قائد فريق النصر، عدنان المرزوقي، عن سعادتهم الغامرة باللقب، وقال في تصريح صحافي إن مجريات المباراة أثبتت أن الكرة الطائرة تظل مثيرة، وإنه لا يوجد فريق يمكنه أن يتوقع نهايتها على الإطلاق، مضيفاً أن فريقه كان متأخراً في الشوط الأخير 5-10 لكنهم نجحوا في الدقائق الأخيرة في حسم الشوط لمصلحتهم والتتويج باللقب.

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