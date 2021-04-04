الامارات | الإسبانية غونزاليز تتوّج بلقب النسخة الـ 14 من كأس محمد بن راشد للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانية غونزاليز تتوّج بلقب النسخة الـ 14 من كأس محمد بن راشد للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز، أمس، بلقب النسخة الـ14 من كأس محمد بن راشد للقدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، ضمن مهرجان محمد بن راشد للقدرة، بمشاركة 161 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسمت الفارسة غونزاليز اللقب بعدما حصلت على المركز الأول ممتطية الجواد «بلال دي لا بيلانج» المملوك إلى «إسطبلات إم 7 (2)»، بعدما جاءت في المركز الـ14 في المرحلة الأول، وتقدمت إلى المركز السابع في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن تصل إلى الصدارة في المرحلتين الرابعة والخامسة، بينما جاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد «كاشو» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، وحلّ في المرتبة الثالثة الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» المملوك إلى «إسطبلات إم آر إم».

وبالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدّر الفارس سعيد حمود الخياري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، بعدما جاء في المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 1:29:55 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة الجواد «أينهوا ليجور» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، بزمن قدره 1:29:59 ساعة، وحلّ في المرتبة الثالثة الفارس حميد مطر المزروعي على صهوة الجواد «أغدال» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، بزمن بلغ قدره 1:30:01 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً تغييرات في المراكز الأولى بتقدم الفارس الهندي خان أمجد من المركز الـ13 إلى الصدارة على صهوة الجواد «تشانيس دو تيلوي 10» المملوك إلى «إسطبلات إعمار»، بزمن قدره 1:23:05 ساعة، كما جاء في المركز الثاني الفارس حمدان أحمد المري متقدماً من المركز الخامس على صهوة الجواد «كوتين بيرسكي» المملوك إلى «إسطبلات جميرا»، بزمن قدره 1:23:26 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس سعيد حمود الخياري إلى المركز الثالث مسجلاً زمناً قدره 1:23:44 ساعة.

وحافظ الفارس الهندي خان أمجد على موقعه في الصدارة بالمرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً مسجلاً زمناً قدره 1:29:56 ساعة، بينما استعاد الفارس سعيد أحمد الشامسي المركز الثاني بزمن قدره 1:29:50 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم محمد الكتبي متقدماً من المركز الخامس بزمن بلغ 1:29:55 ساعة.

وتواصلت الإثارة في المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً، بعدما قفزت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز من المركز السابع، مسجلة زمناً قدره 1:19:53 ساعة، حيث تعتبر هذه قفزة كبيرة بالنسبة لها، وكانت مهمة جداً في طريق تحقيق لقب السباق الرئيس بالمهرجان.

وشهدت هذه المرحلة إثارة كبيرة أيضا، بتقدم الفارس حمدان أحمد المري من الرابع إلى الثاني بزمن قدره 1:20:10 ساعة، وتراجع الفارس سعيد أحمد الشامسي من المركز الثاني إلى الثالث بزمن بلغ 1:20:11 ساعة.

• 161 فارساً وفارسة شاركوا في السباق الرئيس، أمس، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

الإثارة تتواصل في المهرجان بكأس جميلتي للأفراس

تتواصل منافسات مهرجان محمد بن راشد للقدرة، اليوم، بإقامة كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً برعاية «الطاير للسيارات»، بينما تتخلل المهرجان إقامة كأس المدربين للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، غداً، فيما سيختتم الكرنفال، بعد غدٍ، فعالياته بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كيلومتراً.

وستشهد كل من السباقات الثلاثة حصول الفائزين على جوائز مالية قيّمة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 300 ألف درهم، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على 200 ألف درهم، وسيمنح الفائز بالمركز الثالث 125 ألف درهم، وسيحصل الفائز من المركز الرابع وحتى الـ10 على جائزة بقيمة 15 ألف درهم لكل فائز.

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