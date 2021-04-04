الامارات | النصر يتوج بسباق الدراجات في أم القيوين

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتوج بسباق الدراجات في أم القيوين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز نادي النصر بالمركز الأول في سباق الفرق ضد الساعة الذي نظمه اتحاد الدراجات في أم القيوين، صباح أمس، لمسافة 52 كم، وجاء شباب الأهلي ثانياً، بينما عاد المركز الثالث لفريق نادي أبوظبي.

وعلى مستوى تحت 23 سنة، حل شباب الأهلي أولاً، وفريق «ترك إم 7» في فئة الهواة المواطنين.

وفي الفردي العام للإناث فازت صفية الصايغ من النصر، بينما هالة محمد من الوثبة في الهواة مواطنات، وسماح خالد من شرطة دبي في فئة المقيمات. وشهد المنافسات وقام بتتويج الفائزين رئيس اتحاد الدراجات منصور بوعصيبة، بحضور العديد من المسؤولين.

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