الامارات | ختام «دولية حمدان بن راشد» للريشة الطائرة اليوم.. والفرنسي لوكاس يتصدر الترشيحات

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «دولية حمدان بن راشد» للريشة الطائرة اليوم.. والفرنسي لوكاس يتصدر الترشيحات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُسدل الستار اليوم على بطولة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الدولية الثالثة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «دبي 2021»، والتي تقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة 127 لاعباً ولاعبة من 29 دولة تنافسوا في 19 مسابقة، شهدت تطبيق أعلى المعايير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ويعتبر من أبرز المرشحين لمنصة التتويج اليوم، الفرنسي لوكاس، الحائز ذهبيتي كوريا 2017 وسويسرا 2019، والذي فاز على الهندي راجان في ربع النهائي بشوطين دون رد 21/‏4 و21/‏3، حيث ظهر فارق الإمكانات بين البطلين ليتأهل البطل الفرنسي بأقل مجهود إلى نصف النهائي.

وظهر في هذا الحدث العالمي الأول للريشة الطائرة البارالمبية 17 مصنفاً من الأوائل على العالم، ما كان له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام رغم التوقف الإجباري الذي استمر 14 شهراً بسبب جائحة كورونا. وضم المنتخب الهندي ثلاثة أبطال، فيما شارك مع المنتخب الاندونيسي سبعة لاعبين، ومع المنتخب الماليزي لاعبان، إضافة إلى لاعب لكل من بولندا والبرتغال وسويسرا وفرنسا والنرويج.

وتضم قائمة المرشحين للوصول إلى منصات التتويج في الفئات المختلفة العديد من الأبطال العالميين يتقدمهم المصنف الأول عالمياً في فئة sl4 الفرنسي لوكاس.

ويعد كذلك البطل الهندي برمود مرشحاً بقوة للوصول إلى منصات التتويج في فئة sl3، حيث حقق فوزاً مهماً على الإندونيسي يوكان في ربع النهائي بنتيجة 21/‏13، م21/‏16.

كما شهدت مسابقة ربع النهائي فوز الهندي بوغات على الإندونيسي أوكون 31/‏16، 21/‏13 فيما فازت الروسية تاتيانا على السويسرية ييرا 4/‏21، 10/‏21، ونجح الياباني كيتا في عبور الروسي ألكساندر 21/‏12، 21/‏13، فيما فاز الماليزي ليك على مواطنه أحمد ازيدي 21/‏18، 21/‏17.

• 17 مصنفاً من الأوائل على العالم شاركوا في البطولة الدولية البارالمبية الأولى في 2021.

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