الامارات | أستاذة أيرلندية تكمل 7 سباقات ماراثون دعماً لأصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة أيرلندية تكمل 7 سباقات ماراثون دعماً لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت أستاذة التربية البدنية السابقة، الأيرلندية هولي مورفي (34 عاماً)، سبعة سباقات ماراثون في سبع إمارات على مدى سبعة أيام متتالية بهدف جمع الأموال ونشر الوعي لدعم أصحاب الهمم. وبدأت مورفي الرحلة في أبوظبي 27 مارس، وركضت لمسافة تجاوزت 294 كيلومتراً بحلول الوقت الذي عبرت فيه خط النهاية في نخلة جميرا دبي أول من أمس.

وجمع التحدّي، برعاية «نيوبالانس» التي التزمت بالتبرع بـ294 حذاء للأطفال، أكثر من 5000 درهم لمساعدة أصحاب الهمم على بناء العلاقات من خلال الرياضة، ومؤسَّسة الجليلة التي تساعد على توفير العلاج الطبّي للأفراد العاجزين.

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