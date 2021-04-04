الامارات | بيدرو: دفعنا ثمن إضاعة الفرص.. وعلامة استفهام كبيرة على «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: دفعنا ثمن إضاعة الفرص.. وعلامة استفهام كبيرة على «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق العين، البرتغالي، بيدرو إيمانويل، إنهم «دفعوا ثمن إضاعة الفرص في مباراة النصر، أول من أمس، في الجولة 23 بدوري الخليج العربي لكرة القدم، التي خسرها العين 3-1 على ملعبه، وعقدت من مهمته في تأمين بطاقة آسيوية، بينما عززت حظوظ النصر للبقاء في المربع الذهبي.

وشدد بيدرو على أنه «سعيد بأداء اللاعبين رغم الخسارة، وهناك علامة استفهام كبيرة على أداء تقنية الفيديو (الفار)، وعلى التحكيم عموماً».

وأشار المدرب في المؤتمر الصحافي إلى بعض القرارات التحكيمية التي قال إنها كانت تحتاج إلى تدخل من (الفار)، وقال: «شهدت الدقيقة 35 خطأ واضحاً ولم يتخذ الحكم قراراً صحيحاً بمنح لاعب النصر، الذي تعمد ركل بندر الأحبابي، بطاقة صفراء ثانية، وهو أشبه بما حدث في الذهاب، إذ خرج بندر بعد قرار طرد خاطئ».

وأضاف: «شهدت المواجهة أيضاً لمسة يد من مدافع النصر داخل منطقة الجزاء، غير أن (الفار) لم يتدخل لمنح العين حقه في احتساب ركلة جزاء». وتابع مدرب العين: «في الشوط الثاني كنا ندرك بأن المنافس سيعتمد على استغلال الأخطاء وفرضنا سيطرتنا على مجريات اللعب، وسنحت لنا العديد من الفرص، من ضمنها تسديدة لابا التي أبعدتها العارضة، غير أن القاعدة تقول إن لم تسجل فتوقع أن يسجل على مرماك، وبالفعل تلقينا الهدف الثاني في الدقيقة 79 قبل أن نستقبل الثالث».

وحول أداء فريقه في المجمل قال بيدرو إيمانويل: «إنني سعيد بالأداء وكنا نرغب في أن نجد خيارات أكثر، وأن تكون المواجهة تحضيراً للآسيوية، ولكن نأمل أن نستعيد جهود كايو كانيدو في دوري الأبطال، ولدينا لاعبين أبطال وشباب نحن فخورون بأدائهم».

• النصر تقدم على العين في الترتيب بخمس نقاط، وبات في موقع جيد لتأمين مكان في المربع الذهبي.

رامون دياز: الفوز يعزز معنويات اللاعبين قبل نهائي الكأس

قال مدرب فريق النصر، الأرجنتيني رامون دياز، إن «الفوز الذي حققه الفريق جاء في توقيت مناسب»، وأضاف: «لقد استفدنا من اللقاء ليكون بروفة مهمة لنا قبل الدخول في أجواء نهائي كأس الخليج العربي، وبالتأكيد نحن سعداء بالنتيجة التي حققناها، لأنها ستعزز من معنويات اللاعبين قبل النهائي المرتقب».

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