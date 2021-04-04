الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد - توتنهام 17:05
مانشستر يونايتد - برايتون 22:30
إشبيلية - أتلتيكو مدريد 23:00
الدوري المغربي
المغرب الفاسي - الفتح الرباطي 18:00
الكونفيدرالية الإفريقية
إنييمبا - وفاق سطيف 17:00
الرجاء - بيراميدز 20:00
النجم الساحلي - الصفاقسي 20:00
نهضة بركان - شبيبة القبائل 23:00
الأهلي بنغازي - أورلاندو بيراتس 23:00
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