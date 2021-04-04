الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغريدة

تفاعل عدد كبير من مشجعي الهلال والنصر السعوديين مع تغريدة نشرها نادي شباب الأهلي في «تويتر»، بعدما أهدر لاعب الهلال السابق، كارلوس إدواردو، ركلة جزاء أمام الفجيرة، التي حصل عليها لاعب النصر المعار إلى «فرسان دبي»، ماشاريبوف، إذ بلغ عدد التعليقات على التغريدة 117 تعليقاً.

ترضية

منح اتحاد لعبة جماعية عضو مجلس الإدارة منصباً شرفياً في أحدي لجان الاتحاد، نوعاً من الترضية له، بعدما أشتكى للمقربين منه، في الفترة الماضية، بأنه يعاني التهميش.

زفاف

احتفل المصنّف الأول محلياً والـ50 على العالم في الشطرنج، سالم عبدالرحمن، بحفل زفافه نهاية الأسبوع الماضي في أبوظبي، وسط إجراءات احترازية شديدة، إذ حرص اللاعب على إعلان نبأ زفافه عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل مصحوباً بصور من مراسم حفل الزفاف.

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