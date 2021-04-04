شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يحرز كأس ملك إسبانيا بفوزه على أتليتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب ريال سوسيداد على منافسه أتليتيك بيلباو 1-صفر في النهائي المؤجل من العام الماضي لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم اليوم السبت، ليتوج بأول لقب كبير منذ 1987.

وسجل القائد ميكل أويارزابال هدف الفوز عندما أرسل الحارس أوناي سيمون في الاتجاه الخاطئ أثناء تنفيذ ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 63 بعد سقوط شريكه في الهجوم بورتو داخل منطقة الجزاء إثر عرقلة من إنيجو مارتينيز مدافع أتليتيك.

وحصل مارتينيز، الذي نشأ في صفوف سوسيداد لكنه رحل عن الفريق مقابل 32 مليون يورو (37.64 مليون دولار) إلى منافسه المحلي في صفقة مثيرة للجدل عام 2018، على بطاقة حمراء في البداية لكن خفف الحكم العقوبة إلى إنذار بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.