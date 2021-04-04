شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مولودية الجزائر : تأثرنا بالغيابات أمام الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالقادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر أن فريقه حاول تقديم مباراة قوية أمام الزمالك وتحقيق الفوز، ولكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن فريقه سنحت له العديد من الفرص ولكنه لم يستغلها في اللقاء للتسجيل، وشدد على أن فريقه هاجم منذ البداية وهو ما جعل هناك مساحات أمام لاعبي الزمالك وسجلوا في الشوط الأول.

وأوضح عبدالقادر عمراني أن فريقه عانى من وجود غيابات بسبب الإصابات بخلاف تعرض عبدالحق عبدالحفيظ للإصابة في اللقاء، وأضاف أن الهدف المبكر للزمالك أربك حسابات فريق المولودية.

وكان الزمالك قد فاز على مولدية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ٥ جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.