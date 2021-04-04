شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يفتح النار على مروان حمدي: مستواه أقل من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الأداء الذي ظهر عليه خلال مباراة مولودية الجزائر.

وكان الزمالك حقق الفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب 5 جويلية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك معندوش مهاجم يتسند عليه بعد رحيل مصطفى محمد، إلى نادي جالاتا سراي التركي، في يناير الماضي».

وأضاف: «مروان حمدي، مستواه أقل من نادي الزمالك»، مضيفا :«اللاعب مكنش موجود في الملعب في مباراة المولودية».

وواصل: «مروان حمدي لازم يشتغل على نفسه ويضاعف من مجهوده، في الفترة المقبلة، ولازم يفهم أن هناك فرق بين الأندية التي لعب لها ونادي الزمالك».

يذكر أن الترجي التونسي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتل تونجيت السنغالي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.