شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق ورفيق صيفي يتفقان على نزاهة الترجي والمولودية ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات بين ‏سبورتس، أن فرص الفريق الأبيض باتت كبيرة في بلوغ ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مولودية الجزائر اليوم السبت، ‏بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقة‎.‎

وقال فاروق في تصريحات متلفزة: «رغم وجود بعض التخوف من ‏جماهير الزمالك إلا أنني واثق كل الثقة في نزاهة الترجي والمولودية ‏واللعب بشرف في المباراة الختامية لمرحلة المجموعات».‎

ويحسم فوز الترجي التونسي برادس على مولودية الجزائر في الجولة ‏الأخيرة بطاقة الترشح لصالح الزمالك‎.‎

واتفق رفيق صيفي نجم الكرة الجزائرية السابق مع هيثم فاروق قائلاً: ‏‏«المولودية لن يسمح بتساهل أو بمصالح مع الترجي في مباراته الأخيرة ‏وبالطبع الفريقان سيتنافسان بشرف ونزاهة».‎

وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين في ملعب 5 يوليو ‏بالعاصمة الجزائرية بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ‏لرابطة دوري أبطال أفريقيا‎.‎