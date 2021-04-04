شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق ورفيق صيفي يتفقان على نزاهة الترجي والمولودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم فاروق، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومحلل قنوات بين سبورتس، أن فرص الفريق الأبيض باتت كبيرة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مولودية الجزائر اليوم السبت، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من مرحلة المجموعات للمسابقة.
وقال فاروق في تصريحات متلفزة: «رغم وجود بعض التخوف من جماهير الزمالك إلا أنني واثق كل الثقة في نزاهة الترجي والمولودية واللعب بشرف في المباراة الختامية لمرحلة المجموعات».
ويحسم فوز الترجي التونسي برادس على مولودية الجزائر في الجولة الأخيرة بطاقة الترشح لصالح الزمالك.
واتفق رفيق صيفي نجم الكرة الجزائرية السابق مع هيثم فاروق قائلاً: «المولودية لن يسمح بتساهل أو بمصالح مع الترجي في مباراته الأخيرة وبالطبع الفريقان سيتنافسان بشرف ونزاهة».
وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين في ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية بمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
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