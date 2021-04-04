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مورينو يقود فياريال للفوز على غرناطة

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- بواسطة أيمن الوشواش - سجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3 - 0 أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ29 من لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق الـ9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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