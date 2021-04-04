مورينو يقود فياريال للفوز على غرناطة

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ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.
وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق الـ9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.
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