شكرا لقرائتكم خبر مورينو يقود فياريال للفوز على غرناطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل جيرارد مورينو ثلاثية (هاتريك) قاد بها فياريال إلى الفوز على مضيفه غرناطة 3 - 0 أمس، ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 36 نقطة في المركز الثامن.

وسجل مورينو الأهداف الثلاثة لفياريال في الدقائق الـ9 و18 و60، وجاء الهدفان الأول والثالث من ضربتي جزاء.