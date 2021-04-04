شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المولودية: المساحات في الدفاع وراء فوز الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد القادر عمراني، المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، أن فريقه حاول تقديم مباراة قوية أمام الزمالك وتحقيق الفوز، ولكن الفريق الضيف نجح في تسجيل هدفين في الشوط الأول.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي أن فريقه سنحت له العديد من الفرص، ولكنه لم يستغلها في اللقاء للتسجيل، وشدد على أن فريقه هاجم منذ البداية، وهو ما جعل هناك مساحات أمام لاعبي الزمالك، وسجلوا في الشوط الأول.

وأوضح عبد القادر عمراني أن فريقه عانى من وجود غيابات؛ بسبب الإصابات بخلاف تعرض عبد الحق عبد الحفيظ للإصابة في اللقاء، وأضاف أن الهدف المبكر للزمالك أربك حسابات فريق المولودية.

من ناحية أخرى قرر المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق بعد الفوز على مولودية الجزائر، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز، والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين، بعد تناول وجبة الغداء اليوم، بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.