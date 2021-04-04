شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 3 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت الموافق 3 / 4 / 2021، مباراتان بالجولة 17 بالدوري المصري، حيث واجه النادي المصري نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب، بينما واجه الاسماعيلي فريق سيراميكا على استاد الاسماعيلية

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 33 نقطة، ويأتى الأهلي بالمركز الثانى برصيد 27 نقطة، بينما تقدم المصري إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، وتراجع بيراميدز إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.





جدول الدوري 2

واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76. بهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 11 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 14 هدفا، وتلقت شباكه 23 هدفا.

الاسماعيلي يخسر من سيراميكاالمصري يفوز على الطلائع

نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر، مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام.

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، متخليا عن المركز السادس، بينما يتوقف رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز الـ15 بالجدول.