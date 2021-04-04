شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالجزائر: الزمالك كان بمقدوره الفوز بأكثر من هدفين على المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن مشرفة، سفير مصر في الجزائر، أن الزمالك قدم مباراة كبيرة ورجولية على أعلى مستوى، بعد الفوز على مولودية الجزائرى بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال أيمن مشرفة، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "الزمالك قدم مباراة رجولية وفنية على أعلى مستوى، وكان بمقداره أن يحقق الفوز بأكثر من هذه النتيجة، ولكن الحمد لله الزمالك أخذ ما أرد من المباراة".

وأضاف سفير مصر بالجزائر: "هناك تعاون كبير بين مسئولي المولودية مع الزمالك، وقدموا كل سبل الراحة للبعثة، وهو ما ظهر في المباراة بالروح الطيبة بين اللاعبين".

وكان فريق الزمالك حقق فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0، فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.