شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يكشف كواليس إصابة زيزو وجنش ولاعب المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن كواليس إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، قبل مباراة المولودية الجزائري، اليوم، التي انتهت بفوز الزمالك 2 / 0، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أسامة، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن زيزو سيخضع لأشعة فور الوصول للقاهرة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اليوم، وتسببت في غيابه عن المباراة، مؤكدا أن زيزو سيكون حاضرا في مباراة الزمالك المقبلة.

وعن إصابة جنش أكد محمد أسامة أن جنش تعرّض لشد في عضلات الظهر، وأنه كان يطالب بعلاج سريع في الملعب، إلا أن الحكم توهم بأنه يقوم بإضاعة الوقت فمنحه إنذارا.

كما تحدث محمد أسامة عن قيامه بعلاج مدافع المولودية عقب كرة مشتركة مع حميد أحداد، حيث قال طبيب الزمالك إنه اطمأن على حميد أحداد، وكان لاعب المولودية يعاني من ارتجاج خفيف وفقد التوازن، وهو ما جعله يقوم بعلاج مبدئي لحين نزول طبيب المولودية وهو ما حدث بالفعل، مضيفا أنه قام بالاطمئنان على لاعب المولودية عقب المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0، فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.