شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: اختبارات الصندوق تمنح الجعفري التميز فى لقاء المولودية والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولودية الجزائر * الزمالك المصرى

المسابقة : دورى أبطال أفريقيا (دور المجموعات الجولة الخامسة)

الملعب : ملعب 5 يوليو

نتيجة المباراة : هدفان مقابل لا شيء لصالح الزمالك المصري

حكم المباراة : نور الدين الجعفري

المساعد الأول : هشام أيت عبو

المساعد الثاني : حمزة الناصيرى

ميزان التقييم لطاقم الحكام :

حكم المباراة : نور الدين الجعفري

القرارت الفنية والسيطرة على المباراة : فى مباراة ذات درجة صعوبة عالية نتيجة رغبة الفريقين فى الحصول على الثلاث نقاط والوصول إلى دور الثمانية تمكن الحكم المغربى الجعفري من إدارة المباراة بكل حيادية نتيجة التقدير الصحيح للمخالفات الفنية خاصة داخل مناطق الجزاء، وجاءت حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 48 من الشوط الثانى مطالبة من لاعبى المولودية بركلة جزاء نتيجة سقوط مهاجم المولودية بلخير داخل الصندوق الحكم قريب ويشير باستمرار اللعب والقرار صحيح نتيجة التنافس العادل بين مدافع الزمالك الونش ومهاجم المولودية.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 55 من الشوط الثانى أثناء تنفيذ ركلة حرة مباشرة لصالح المولودية على حدود منطقة الجزاء تصطدم بالحائط الدفاعى ومطالبة بلمسة يد ولكن يشير الحكم باستمرار اللعب وقرار صحيح نتيجة اليقظة والتركيز الجيدين.

عنصر اللياقة البدنية والتمركز: لم ينجح الحكم فى الإستخدام الأمثل لعناصر اللياقة البدنية المختلفة واستخدم عنصر واحد فقط وهو التحمل العام على مدار شوطى المباراة ويجب أن يطور من أدائه فى عنصرى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، بالإضافة إلى الرشاقة والمرونة.

العقوبات الانضباطية: أنذر الجعفري كلا من لاعبى المولودية ميلود ربيعى وشمس الدين للتهور فى الدقائق 26, 63 كما أنذر كلا من حازم إمام وأشرف بن شرقى فى الدقائق 49, 67 نتيجة التهور والسلوك غير الرياضى وفى الدقيقة 4 تغاطى عن إنذار مستحق للاعب الزمالك طارق حامد للدخول بتهور.

تقييم الحكمان المساعدان:

المساعد الأول : تعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقائق 3, 24 بشكل صحيح، وأشار على حالات التسلل فى الدقائق 84, 92 بتقدير صحيح.

المساعد الثانى : أشار على حالات تسلل فى الدقائق 2, 42 بتقدير صحيح وتعاون فى احتساب المخالفات القريبة منه فى الدقيقة 54 بشكل صحيح.

الحكم الرابع : تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.