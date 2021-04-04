شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم السبت 3 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم السبت الموافق 3 / 4 / 2021 مباراتان ضمن مسابقات الدوري المصرى، حيث استضاف المصري نظيره طلائع الجيش على استاد برج العرب، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، فيما واجه الاسماعيلي نظيره سيراميكا في اللقاء الذي انتهى بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى الممتاز برصيد 8 أهداف، بينما جاء يوسف "أوباما" مهاجم فريق الزمالك فى المركز الثانى برصيد 7 أهداف، وفى المركز الثالث والرابع على التوالى يأتى عمر كمال مهاجم المصرى، وأحمد سمير مهاجم طلائع الجيش، وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، بنفس عدد الأهداف.

نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام. بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، متخليا عن المركز السادس، بينما يتوقف رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز الـ15 بالجدول. الاسماعيلي يخسر من سيراميكا الاسماعيلي يخسر من سيراميكا واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري. افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.

المصري يهزم الطلائع