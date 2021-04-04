شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم السبت 3 / 4 / 2021 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 3 / 4 / 2021 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصري حيث التقى المصري مع طلائع الجيش، بينما حل سيراميكا ضيفاً على الاسماعيلي.

سيراميكا يهزم الاسماعيلي

واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 11 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفا.

المصري يفوز على الطلائع

نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام،

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام، متخلياً عن المركز السادس، بينما يتوقف رصيد الطلائع عند النقطة 14 في المركز الـ 15 بالجدول.