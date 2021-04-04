شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة إجادة فورية للاعبى الزمالك عقب الفوز على المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق، بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز، والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين، بعد تناول وجبة الغداء اليوم، بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.

من ناحية أخرى كشف محمد أسامة، طبيب الزمالك، عن كواليس إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق، قبل مباراة المولودية الجزائري، اليوم، التي انتهت بفوز الزمالك 2 / 0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد محمد أسامة، في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن زيزو سيخضع لأشعة فور الوصول للقاهرة، لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها اليوم، وتسببت في غيابه عن المباراة، مؤكدا أن زيزو سيكون حاضرا في مباراة الزمالك المقبلة.

وعن إصابة جنش أكد محمد أسامة أن جنش تعرض لشد في عضلات الظهر، وأنه كان يطالب بعلاج سريع في الملعب، إلا أن الحكم توهم بأنه يقوم بإضاعة الوقت فمنحه إنذارا.

كما تحدث محمد أسامة عن قيامه بعلاج مدافع المولودية عقب كرة مشتركة مع حميد أحداد، حيث قال طبيب الزمالك إنه اطمأن على حميد أحداد، وكان لاعب المولودية يعاني من ارتجاج خفيف وفقد التوازن، وهو ما جعله يقوم بعلاج مبدئي لحين نزول طبيب المولودية، وهو ما حدث بالفعل، مضيفا أنه اطمأن على لاعب المولودية عقب المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0، فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.