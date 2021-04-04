7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 / 4 / 2021 العديد من الأحداث المهمة والتى يأتى على رأسها فوز الزمالك على مولودية الجزائر ليحيى آماله فى الصعود لربع نهائى دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن حسم فريق الأهلى بطاقة التأهل لذات الدور بعد التعادل مع المريخ السودانى.

الزمالك يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري السوبر.

الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر من سيراميكا فى المهمة الأولى لـ إيهاب جلال واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري. احتفل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، بوصول موكب المومياوات والذي يضم فراعنة مصر إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمصر القديمة، فى موكب مهيب يليق بعظمة الأجداد، ويبلغ عددها 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، من بينهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.

الأهلي يصعد لربع نهائي أفريقيا للمرة السادسة على التوالى أبرزت صفحة الكاف "دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية" صعود الأهلى إلى دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا للنسخة الحالية، بعد تعادله مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، مؤكدة أن الأهلى صعد إلى ربع النهائى للمرة السادسة على التوالي.

نجح النادى المصري، بقيادة علي ماهر مدرب الفريق، فى حصد ثلاث نقاط ثمينة، بعد التغلب على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف سجله عمر كمال عبد الواحد من ركلة جزاء فى الدقيقة 75، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 17 بالدوري العام.