شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 3/ 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت الموافق 3/ 4/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الأبيض يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية، طاقم حكام مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي يعود من الجزائر على طائرة بعثة الزمالك.

الزمالك يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيث بثنائية فى دوري أبطال أفريقيا

تلقى الترجى التونسي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق تونجيث السنغالى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة عن المجموعة الرابعة، من دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 - 2021.

تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم نادي الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة دكتور مجدي أبو فريخة، تشكيل لجنة للاستماع إلى شكوى نادي الزمالك لبحث تظلم النادي بشأن العقوبات الموقعة بخصوص مباراة الأهلي في الجولة الحادية عشرة من بطولة دوري السوبر.

مصدر بالزمالك: زيزو شارك فى مران الأمس دون آلام.. والإصابة مفاجئة

كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن خوض أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المران الرئيسى أمس كاملاً دون الشكوى من أى آلام فى قدمه، وذلك بعدما أعلن الجهاز الطبى للفريق اليوم غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر، المقرر انطلاقها بعد قليل بسبب إصابة فى وجه القدم، ووضع قدم زيزو فى جبيرة طبية لحين العودة للقاهرة.

سيارة ملاكى تنقل حكام مباراة مولودية والزمالك من المغرب للجزائر