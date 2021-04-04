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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 3/ 4/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم السبت الموافق 3/ 4/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، الأبيض يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية، طاقم حكام مباراة شباب بلوزداد ومازيمبي يعود من الجزائر على طائرة بعثة الزمالك.
الزمالك يُحيى آمال التأهل لربع نهائى أفريقيا بثنائية فى المولودية.. فيديو
حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.
مجموعة الزمالك.. الترجي يسقط أمام تونجيث بثنائية فى دوري أبطال أفريقيا
تلقى الترجى التونسي هزيمة مفاجئة أمام مضيفه فريق تونجيث السنغالى بنتيجة 2 - 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة عن المجموعة الرابعة، من دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2020 - 2021.
تشكيل لجنة رسمية للاستماع لتظلم نادي الزمالك بشأن عقوبات مباراة الأهلي
مصدر بالزمالك: زيزو شارك فى مران الأمس دون آلام.. والإصابة مفاجئة
كشف مصدر داخل فريق الزمالك عن خوض أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، المران الرئيسى أمس كاملاً دون الشكوى من أى آلام فى قدمه، وذلك بعدما أعلن الجهاز الطبى للفريق اليوم غياب زيزو عن مباراة مولودية الجزائر، المقرر انطلاقها بعد قليل بسبب إصابة فى وجه القدم، ووضع قدم زيزو فى جبيرة طبية لحين العودة للقاهرة.
سيارة ملاكى تنقل حكام مباراة مولودية والزمالك من المغرب للجزائر
كشفت تقارير صحفية، عن أن المغربى نور الدين الجعفرى الذى يدير مباراة مولودية الجزائر ضد الزمالك المقرر إقامتها فى تمام التاسعة مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمنافسات دورى أبطال أفريقيا، اصطحب طاقم التحكيم فى سيارة خاصة من المغرب للجزائر.
أكد المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، أن البعثة وافقت على عودة طاقم التحكيم المصري الذي أدار لقاء شباب بلوزداد الجزائري أمام مازيمبي الكونغولي اليوم مع بعثة الزمالك في رحلة العودة للقاهرة، بعد خوض مباراة المولودية غدا.