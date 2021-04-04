شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية رائعة وتوزيع كؤوس فى ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل اتحاد الكاراتيه التقليدى، برئاسة رامى المكاوى اليوم السبت، الستار على منافسات بطولة كأس مصر والتى أقيمت على الصالة المغطاة بجامعة حلوان وسط تألق كبير ومنافسة قوية، وبمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة بالاتحاد، فى جميع الأعمار السنية والتى استمرت لمدة 3 أيام، حيث بدأت بمنافسات بالفئات العمرية 17 و20 و21، وفى اليوم الثانى منافسات 12 و13 و15، بينما كان اليوم الختامى لمنافسات البراعم وأعمار 6 و8 و10 سنوات.

وأقيم حفل الختام وتوزيع الكؤوس وسط أجواء رائعة، احتفالًا بنجاح بطولة كأس مصر وقام رامى المكاوى رئيس الاتحاد وأحمد محمد أحمد وعبد الرحمن رزق عضوى مجلس الإدارة بتكريم وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى، فى حضور الأسر وأولياء أمور اللاعبين ومسئولى الأندية من جميع المحافظات، ووسط إجراءات احرتزية كبيرة لمكافحة فيروس كورونا.

كما تم تكريم نادى دهميت بالإسكندرية لمشاركته بأكبر عدد من اللاعبين، حصلت الأكاديمية العربية بكفر الشيخ على درع أعلى المشاركات، وحصدت اللاعبة الدولية آلاء عماد على كأس أفضل أخلاق رياضية فى البطولة.

ومن جانبه وجه رامى المكاوى، رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدى، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، على دورهما الكبير فى دعم الكاراتيه التقليدى وانتشاره.

وأعرب المكاوى عن سعادته بالمستوى الرائع الذى قدمه اللاعبين واللاعبات خلال البطولة رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا المستوى يعود إلى سياسة الاتحاد وخططه الناجحة لتطوير اللعبة والدعم الكامل من المسئولين عن الرياضة المصرية وأن اتحاد الكاراتيه التقليدى يخطط للمنافسة على ميداليات فى بطولات العالم خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدى، قد قرر تعيين أحمد محمد أحمد عضو المجلس مشرفًا على البطولة، والدكتور أيمن يونس عضو اللجنة الفنية ومدرب منتخب مصر مديرًا للبطولة، وسنسى عبد الفتاح حسن نائبا.

وكشف اللواء جمال الطحلاوى المدير التنفيذى لاتحاد الكاراتية التقليدى أنه تم وضع اجراءات احترازية كبيرة خلال فاعليات البطولة، ومنها التباعد الاجتماعى وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين فى البطولة بالكشف الحرارى والتعقيم الشامل والمستمر، وتم توفير طاقم طبى وسيارة إسعاف، والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد فى المدرجات وفقا لقواعد التباعد الااجتماعى، معربا عن سعادته بنجاح البطولة.