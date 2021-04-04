احتفالية رائعة وتوزيع كؤوس فى ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدى

شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية رائعة وتوزيع كؤوس فى ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسدل اتحاد الكاراتيه التقليدى، برئاسة رامى المكاوى اليوم السبت، الستار على منافسات بطولة كأس مصر والتى أقيمت على الصالة المغطاة بجامعة حلوان وسط تألق كبير ومنافسة قوية، وبمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة من الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات المسجلة بالاتحاد، فى جميع الأعمار السنية والتى استمرت لمدة 3 أيام، حيث بدأت بمنافسات بالفئات العمرية 17 و20 و21، وفى اليوم الثانى منافسات 12 و13 و15، بينما كان اليوم الختامى لمنافسات البراعم وأعمار 6 و8 و10 سنوات.
وأقيم حفل الختام وتوزيع الكؤوس وسط أجواء رائعة، احتفالًا بنجاح بطولة كأس مصر وقام رامى المكاوى رئيس الاتحاد وأحمد محمد أحمد وعبد الرحمن رزق عضوى مجلس الإدارة بتكريم وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الأولى، فى حضور الأسر وأولياء أمور اللاعبين ومسئولى الأندية من جميع المحافظات، ووسط إجراءات احرتزية كبيرة لمكافحة فيروس كورونا.
كما تم تكريم نادى دهميت بالإسكندرية لمشاركته بأكبر عدد من اللاعبين، حصلت الأكاديمية العربية بكفر الشيخ على درع أعلى المشاركات، وحصدت اللاعبة الدولية آلاء عماد على كأس أفضل أخلاق رياضية فى البطولة.
ومن جانبه وجه رامى المكاوى، رئيس اتحاد الكاراتيه التقليدى، الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية، على دورهما الكبير فى دعم الكاراتيه التقليدى وانتشاره.
وأعرب المكاوى عن سعادته بالمستوى الرائع الذى قدمه اللاعبين واللاعبات خلال البطولة رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن هذا المستوى يعود إلى سياسة الاتحاد وخططه الناجحة لتطوير اللعبة والدعم الكامل من المسئولين عن الرياضة المصرية وأن اتحاد الكاراتيه التقليدى يخطط للمنافسة على ميداليات فى بطولات العالم خلال الفترة المقبلة.
وكان مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه التقليدى، قد قرر تعيين أحمد محمد أحمد عضو المجلس مشرفًا على البطولة، والدكتور أيمن يونس عضو اللجنة الفنية ومدرب منتخب مصر مديرًا للبطولة، وسنسى عبد الفتاح حسن نائبا.
وكشف اللواء جمال الطحلاوى المدير التنفيذى لاتحاد الكاراتية التقليدى أنه تم وضع اجراءات احترازية كبيرة خلال فاعليات البطولة، ومنها التباعد الاجتماعى وتأمين اللاعبين والمدربين وجميع المشاركين فى البطولة بالكشف الحرارى والتعقيم الشامل والمستمر، وتم توفير طاقم طبى وسيارة إسعاف، والتأكيد على أولياء أمور اللاعبين بالتواجد فى المدرجات وفقا لقواعد التباعد الااجتماعى، معربا عن سعادته بنجاح البطولة.