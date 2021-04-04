شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواصل السقوط ويخسر من سيراميكا فى المهمة الأولى لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإسماعيلى نتائجه السلبية بعد السقوط أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة 11 في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري، بعدما لعب 17 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهما وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 23 هدفا.

بينما ارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الثامن بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفا.

جدير بالذكر أن هذه المباراة الرسمية الأولى التي يقودها إيهاب جلال مع الإسماعيلى، بعد توليه مقاليد الأمور الفنية، أملا في انتشال الدراويش من سلسلة النتائج ىالسلبية التي يتعرضوا لها هذا الموسم وجعلت شبح الهبوط يطارد الفريق.

دخل سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن، خط الوسط: توني - رجب عمران - محمد إبراهيم - صالح جمعة - ميدو جابر، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

بينما بدأ الإسماعيلى المباراة كالتالى: حارس مرمى.. محمد فوزى، خط الدفاع .. حسين السيد، مروان صحراوى، محمد هاشم، عبد الله جمعة، خط الوسط .. محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، أمامهم .. أحمد مدبولى – شكرى نجيب، خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.