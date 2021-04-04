شكرا لقرائتكم خبر عن عمر ربيع: مستوى الأهلي أمام المريخ "جرس إنذار" قبل مباريات دور الـ8 بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي عمر ربيع ياسين، لاعب الأهلي السابق، جرس إنذار بعد المستوى الذى ظهر عليه لاعبو الأهلي في مباراة المريخ السوداني التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2 في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

وتابع عمر ربيع ياسين في الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والمريخ على تلفزيون ”الخليج 365”: رغم التعادل الصعب أمام المريخ والتأهل رسميا لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا، إلا أن التعادل مخيب لآمال جماهير الأهلي، وتحديداً من حيث المستوى، خاصة أن الأهلي سيواجه مدارس قوية في دور الـ8.

https://fb.watch/4ExqQw1u-X/

خطف النادى الأهلي تعادلا مثيرا أمام المريخ بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ويرتفع رصيد المريخ إلى نقطتين.

وصعد الأهلي بهذه النتيجة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني، خلف سيمبا المتصدر بـ13 نقطة بعد فوزه على فيتا كلوب بالنتيجة ذاتها، وتعادل مع فيتا بالقاهرة بهدفين لمثلهما كما خسر من المريخ اليوم بهدفين لهدف.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، عمر السولية، ديانج، محمد مجدي أفشة، محمد شريف، مروان محسن وجونيور أجايي.