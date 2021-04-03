شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: جنش تفوق على نفسه أمام المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام يكن، نجم الزمالك الأسبق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استحق الفوز على فريق مولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على مولودية الجزائر بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب 5 جويلية، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال هشام يكن، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك قدم مباراة قوية اليوم، واستحق تحقيق الفوز وكان من الممكن أن يفوز بأكثر من هدفين ولكن التوفيق لم يكن حليف اللاعبين في بعض الفرص».

وأضاف: «مولودية الجزائر فريق ضعيف وليس بالمستوى الذي كان عليه في السنوات الماضية، والزمالك هو اللي صعب المهمة على نفسه بسبب النتائج التي حققها الفريق في بداية دور المجموعات».

وأشار: «محمود جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، تفوق على نفسه في مباراة اليوم، حيث نجح في التصدي لأكثر من فرصة، بالإضافة إلى رباعي خط الدفاع».

يذكر أن الترجي التونسي يحتل صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والزمالك في المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويحتل تونجيت السنغالي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.