شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من لجنة الزمالك عقب الفوز على مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر صرف مكافأة إجادة فورية للاعبي الفريق بعد الفوز على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 جويلية في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشاد رئيس البعثة بأداء لاعبي الفريق أمام بطل الجزائر في لقاء اليوم وقدرتهم على تحقيق الفوز والحفاظ على آمال الفريق في التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وكان نائب رئيس لجنة إدارة النادي قد وعد اللاعبين بعد تناول وجبة الغداء اليوم بصرف مكافأة إجادة فورية في حالة الفوز على المولودية.