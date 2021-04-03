شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال وموعد مباراة الريدز المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة أرسنال وليفربول على ملعب الإمارات وذلك في الأسبوع 30 من الدوري الإنجليزي، واستطاع ليفربول الفوز وتحقيق مركز متقدم عن مركزه الحالي في الدوري في مباراة شهدت مواجهة بين النجمين المصريين محمد صلاح ومحمد النني.

الهدف الاول في المباراة جاء في الدقيقة 64 عن طريق اللاعب ديوجو جوتا، ليعزز بعدها نجمنا محمد صلاح النتيجة بالهدف الثاني بعد أربع دقائق من الهدف الأول في الدقيقة 68 من زمن المباراة ثم يضيف المتألق ديوجو جوتا الهدف الثالث للفريق والثاني له في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يضيف ليفربول إلى رصيده ثلاث نقاط ليصبح 49 نقطة يحتل بهم المركز الخامس مؤقتا انتظارا لباقي نتائج هذ الجولة خاصة فرق توتنهام ووست هام وإيفرتون، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 42 يحتل بهم المركز التاسع حاليا.

وستكون مباراة ليفربول القادمة أمام أستون فيلا يوم السبت المقبل في مواجهة مصرية أخرى بين محمد صلاح من جهة وأحمد المحمدي وترتزيجيه من جهة أخرى.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والذي مازال يتصدره فريق مانشستر سيتي ويليه مانشستر يونايتد موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله له وما عليه من الأهداف والفرق بينهما وعدد النقاط لكل فريق.