شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال ‏أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‏ حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب مضيفه مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في ‏اللقاء ‏الذي جرى بينهما بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بإطار ‏منافسات ‏الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات ‏لرابطة دوري ‏أبطال أفريقيا.‏

وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا ‏بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.‏

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 5 بجدول ترتيب مجموعته وصعد للمركز ‏الثالث، محققاً أول انتصاراته في المجموعة بالنسخة الجارية.‏

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام تونجيت السنغالي بملعب القاهرة ‏الدولي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال ‏أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق العاشر من أبريل الجاري في تمام ‏الساعة السادسةً مساءً بتوقيت مصر.‏