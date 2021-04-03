شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزاً ثميناً على حساب مضيفه مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جرى بينهما بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بإطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.
وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.
ورفع الزمالك رصيده للنقطة 5 بجدول ترتيب مجموعته وصعد للمركز الثالث، محققاً أول انتصاراته في المجموعة بالنسخة الجارية.
ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام تونجيت السنغالي بملعب القاهرة الدولي في الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق العاشر من أبريل الجاري في تمام الساعة السادسةً مساءً بتوقيت مصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954