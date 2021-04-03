شكرا لقرائتكم خبر عن فرص تأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ‏مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق انتصارا ثمينا ‏للغاية على حساب مضيفه مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في اللقاء ‏الذي جرى بينهما بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بإطار منافسات ‏الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري ‏أبطال أفريقيا.‏

وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ‏بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.‏

ترتيب مجموعة الزمالك عقب الفوز على مولودية الجزائر

الترجي التونسي.. المركز الأول.. 10 نقاط «ضمن التأهل لربع النهائي»‏

مولودية الجزائر.. المركز الثاني.. 8 نقاط

الزمالك.. المركز الثالث.. 5 نقاط

تونجيث السنغالي.. المركز الرابع.. 4 نقاط

سيناريو وحيد لتأهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيناريو وحيد يؤهل الزمالك إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على مولودية الجزائر، وهو الفوز في الجولة الأخيرة على حساب تونجيت السنغالي بالقاهرة، مع ضرورة خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في رادس بالجولة الختامية أيضاً.