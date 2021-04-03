شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر .. «الأبيض ينعش آمال التأهل»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق انتصارا ثمينا للغاية على حساب مضيفه مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جرى بينهما بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بإطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك عقب الفوز على مولودية الجزائر

الترجي التونسي.. المركز الأول.. 10 نقاط «ضمن التأهل لربع النهائي»

مولودية الجزائر.. المركز الثاني.. 8 نقاط

الزمالك.. المركز الثالث.. 5 نقاط

تونجيت السنغالي.. المركز الرابع.. 4 نقاط «فقد كل فرص التأهل رسميًا».