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ترتيب مجموعة الزمالك بعد الفوز على مولودية الجزائر .. «الأبيض ينعش آمال التأهل»‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق انتصارا ثمينا للغاية على حساب مضيفه مولودية الجزائر، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جرى بينهما بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بإطار منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وأنعش الزمالك حظوظه بقوة في بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الخارجي على حساب المولودية في الجزائر.

ترتيب مجموعة الزمالك عقب الفوز على مولودية الجزائر

الترجي التونسي.. المركز الأول.. 10 نقاط «ضمن التأهل لربع النهائي»

مولودية الجزائر.. المركز الثاني.. 8 نقاط

الزمالك.. المركز الثالث.. 5 نقاط

تونجيت السنغالي.. المركز الرابع.. 4 نقاط «فقد كل فرص التأهل رسميًا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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