شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق أول انتصار أفريقي في تاريخه بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الكرة الأول بنادي انتصاراً غالياً على حساب مولودية الجزائر، بعقر دار الأخير، بهدفين دون رد، بمنافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

ويُعتبر الانتصار هو الأول للزمالك في الجزائر على مدار تاريخه الأفريقي أمام الأندية الجزائرية بملعبها.

ويحمل الانتصار الرقم 3 للزمالك في الأراضي الجزائرية بشكل عام في كل البطولات والمنافسات، قبل فوزه الليلة على مولودية الجزائر، سبق وأن حقق انتصارين في مواجهة كل من اتحاد البليدة بهدفين في دوري أبطال العرب نسخة 2003-2004، وأمام أهلي البرج الجزائري بهدف دون رد في مجموعات دوري أبطال العرب نسخة 2006-2007.

وارتفع رصيد الزمالك للنقطة 5 بعد الفوز على مولودية الجزائر، وقفز للمركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا وأنعش آماله في بلوغ ربع نهائي المسابقة القارية.