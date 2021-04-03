شكرا لقرائتكم خبر عن في أولى مباريات إيهاب جلال.. الإسماعيلي يسقط أمام سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق سيراميكا كليوباترا انتصاراً ثميناً على مضيفه فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم الإسماعيلي في الشوط الأول من ركلة جزاء أحرزها اللاعب فخر الدين بن يوسف «الروج» في الدقيقة 44، وتعادل سيراميكا كليوباترا في الشوط الثاني عن طريق اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، وعزز تقدم سيراميكا اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 77 لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف في أولي مباريات الإسماعيلي تحت قيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال.

وبهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 24 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد الإسماعيلي النقطة 11 في المركز السابع عشر.