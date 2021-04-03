شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ضد تونجيت المقبلة والترجي مع مولودية الجزائر في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقيمت اليوم مباراتين في المجموعة الرابعة في دوري أبطال افريقيا حيث كانت الأولي بين الترجي وتونجيت وانتهت بفوز توجيت على الترجي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الترجي أولا عن طريق محمد علي بن رمضان في الدقيقة 26 من زمن المباراة، وعادل النتيجة نادي تونجيت في الدقيقة 38 عن طريق سيريني نيانغ، ثم يحرز هدف التقدم والفوز اللاعب باي ديوب في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

أما المباراة الثانية بين مولودية الجزائر والزمالك فقد حقق الزمالك فوزا كبيرا ومهما خارج الديار بهدفين مقابل لاشئ، احرز الهدف الأول اللاعب يوسف أوباما في الدقيقة السابعة من بداية المباراة ثم يعزز النتيجة بعدها نجم الزمالك ومنتخب مصر اللاعب شيكابالا في الدقيقة 33 من زمن المباراة.

بهذه النتائج يتجمد رصيد كلا من الترجي عند النقطة 10 ومولودية الجزائر عند النقطة 8 ولم يتغير ترتيبهما فمازال الترجي ومولودية الجزائر أول وثاني المجموعة على الترتيب، بينما أضاف تونجيت 3 نقاط لرصيد ليصبح 4 نقاط مازال يتذيل يهم المجموعة، أيضا رفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط بدلا من نقطتين يحتل بهم المركز الثالث في المجموعة وينتظره مباراة هامة في القاهرة التي يجب عليه الفوز بها وعينه على مباراة الترجي ومولودية الجزائر حيث أن الحالة الوحيدة لصعود الزمالك للدور التالي في البطولة هو فوز الترجي على المولودية وفي حالة تعادل الفريقان في تونس يصعدان معا لذا سيكون على الزمالك الفوز وانتظار هدية الترجي في الفوز بالمباراة المقبلة.

المباراة القادمة للزمالك ستكون يوم السبت القادم 10 إبريل أمام تونجيت وستقام في تمام الساعة 6 مساء على الاراضي المصرية، وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الترجي ومولودية الجزائر على الأراضي التونسية.