شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعش آماله ويفوز على المولودية بهدفين وينتظر هدية الترجى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنعش الزمالك المصري حظوظه في البقاء داخل بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على المولودية في الجزائر بهدفين دون رد خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

وينتظر الزمالك لقاء تونجيت السبت المقبل الذي لابد أن ينتصر فيه الفريق المصري ويخسر المولودية من الترجي حتى يصعد وصيف النسخة الماضية لدور ربع النهائي.

وكان الزمالك المصري حقق فوزا هاما على نظيره المولودية الجزائري بهدفين دون رد خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

نجح الزمالك المصري من تسجيل هدف التقدم على فريق المولودية الجزائري عن طريق يوسف أوباما عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء المقام بينهما، بعدما استلم الكرة الأرضية الحريرية من يوسف بن شرقي.

وعزز الزمالك المصري تقدمه بهدف ثاني على فريق المولودية الجزائري بأقدام شيكابالا بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.

الشوط الأول

وفي بداية الشوط الأول حاول الزمالك يضغط على دفاعات الفريق الجزائري لتشكيل خطورة على مرمى المولودية وتسجيل هدف مبكر يسيطر به على مجريات الأمور، وحاول الفريق الجزائري الدفاع من وسط ملعبه والاعتماد بشكل كبير على الهجمة المرتدة خاصة وأنه يعلم أن لاعبو الأبيض سيهاجون نظرا لفرصته الوحيدة للصعودة وهي الفوز. وعند الدقيقة الرابعة شهدت تدخل عنيف من طارق حامد مع لاعب المولودية في منطقة خطرة على حدود مربع العمليات الأبيض. وأنقذ محمود جنش الزمالك من هدف أول محقق بعدما نفذ الحراني ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة.

وكانت الهجمات متبادلة بين الفريقين بعدما تحرر اللقاء بهدف أوباما، ونجح شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.

وواصل محمود جنش تألقه خلال الشوط الأول خاصة وأنه كان دائما صاحب الكرات العرضية المنفذة داخل منقطة جزائه، وكان حارس الزمالك يصل للكرة قبل مهاجمو الفريق الجزائري على مدار الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تحسن حال الفريق الجزائري هجوميا ولكن دون جدوى خاصة وأن لاعبو الفريق الجزائري كانت تنقصهم اللمسة الأخيرة بسبب تسرعهم في إنهاء الكرة الأخيرة سواء بالتصويب من خارج المنقطة أو من داخل مربع العمليات.

بينما واصل الزمالك فرض سيطرته الهجومة على أغلب الشوط الثاني، وسنحت فرصتين ليوسف أوباما من تسجيل هدف ثاني له وثالث إلى فريقه ولكن حاول المولودية خلال آخر خمس دقائق الأخيرة من تسجيل هدف يحفظ وجه ولكن لم يفلح أصحاب الأرض من الوصول إلى محمود جنس.

وبهذه النتيجة حقق فريق الزمالك أول انتصار له داخل الأراضي الجزائرية، حيث لم يتمكن بطل مصر من تحقيق انتصار له داخل الجزائر على مدار تاريخه، في الوقت نفسه حقق الزمالك أول انتصار له خلال هذه المجموعة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة الليلة من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور التالي.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.