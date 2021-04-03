شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتعادل سلبيًا مع آرسنال في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وقع فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل السلبي أمام آرسنال خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

انحصر اللعب طوال أحداث الشوط في منتصف الملعب دون سيطرة واضحة لأحد الفريقين على مجريات اللعب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وميكيل أرتيتا، مدرب نظيره آرسنال، أعلنا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: لينو

الدفاع: شامبرز- هولدينج- جابريل- تيريني

الوسط: توماس بارتي- سيبايوس- بيبي

الهجوم: أوديجارد- أوباميانج- لاكازيت

ويتواجد على مقاعد البدلاء: ريان- بيليرين- سيدريك- ماري- محمد النني- نيلسون- ويليان- مارتينيلي- نيكيتياه

فيما جاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ارنولد- فيليبس- كاباك- روبيرتسون

الوسط: فابينو- ميلنر- تياجو ألكانتارا

الهجوم: ماني- فيمينو- محمد صلاح

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أدريان- فينالدوم- كيتا- شامبرلين- جونز- جوتا- تسيميكاس- شاكيري- ويليامز