شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية بث مباشر.. بطل مصر ينهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الزمالك المصري فوزا هاما على نظيره المولودية الجزائري بهدفين دون رد خلال الشوط الأول الذي أقيم بينهما على أرض ملعب 5 جويليه ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر دوري مجموعات بطولة أبطال أفريقيا.

نجح الزمالك المصري من تسجيل هدف التقدم على فريق المولودية الجزائري عن طريق يوسف أوباما عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء المقام بينهما، بعدما استلم الكرة الأرضية الحريرية من يوسف بن شرقي.

وعزز الزمالك المصري تقدمه بهدف ثاني على فريق المولودية الجزائري بأقدام شيكابالا بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.

الشوط الأول

وفي بداية الشوط الأول حاول الزمالك يضغط على دفاعات الفريق الجزائري لتشكيل خطورة على مرمى المولودية وتسجيل هدف مبكر يسيطر به على مجريات الأمور، وحاول الفريق الجزائري الدفاع من وسط ملعبه والاعتماد بشكل كبير على الهجمة المرتدة خاصة وأنه يعلم أن لاعبو الأبيض سيهاجون نظرا لفرصته الوحيدة للصعودة وهي الفوز. وعند الدقيقة الرابعة شهدت تدخل عنيف من طارق حامد مع لاعب المولودية في منطقة خطرة على حدود مربع العمليات الأبيض. وأنقذ محمود جنش الزمالك من هدف أول محقق بعدما نفذ الحراني ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة.

وكانت الهجمات متبادلة بين الفريقين بعدما تحرر اللقاء بهدف أوباما، ونجح شيكابالا في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة أرضية قوية عند الدقيقة 35 بعدما استلم الكرة من فرجاني ساسي وسددها الفهد الأسمر بقوة على يمين حارس الجزائر.

وواصل محمود جنش تألقه خلال الشوط الأول خاصة وأنه كان دائما صاحب الكرات العرضية المنفذة داخل منقطة جزائه، وكان حارس الزمالك يصل للكرة قبل مهاجمو الفريق الجزائري على مدار الشوط الأول.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة الليلة من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور التالي.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.