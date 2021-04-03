شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك والمولودية بث مباشر.. شاهد هدف أوباما في شباك بطل الجزائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الزمالك المصري من تسجيل هدف التقدم على فريق المولودية الجزائري عن طريق يوسف أوباما عند الدقيقة السادسة من عمر اللقاء المقام بينهما، بعدما استلم الكرة الأرضية الحريرية من يوسف بن شرقي.

وفي بداية الشوط الأول حاول الزمالك يضغط على دفاعات الفريق الجزائري لتشكيل خطورة على مرمى المولودية وتسجيل هدف مبكر يسيطر به على مجريات الأمور، وحاول الفريق الجزائري الدفاع من وسط ملعبه والاعتماد بشكل كبير على الهجمة المرتدة خاصة وأنه يعلم أن لاعبو الأبيض سيهاجون نظرا لفرصته الوحيدة للصعودة وهي الفوز. وعند الدقيقة الرابعة شهدت تدخل عنيف من طارق حامد مع لاعب المولودية في منطقة خطرة على حدود مربع العمليات الأبيض. وأنقذ محمود جنش الزمالك من هدف أول محقق بعدما نفذ الحراني ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الخامسة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، أعلن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، في المقابل يحتل المولودية المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز في مباراة الليلة من أجل إنعاش آماله نحو التأهل للدور التالي.

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حازم إمام- محمود الونش- محمود علاء- أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد- فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي: يوسف إبراهيم «أوباما»- محمود عبدالرازق «شيكابالا»- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.