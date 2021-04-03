شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوج ببطولة الجمهورية تحت 18 سنة لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجحت فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 1 وحتى 3 أبريل الجاري، على ملاعب المركز الأولمبي بالمعادي.

واحتل الأهلي المركز الأول في منافسات الشباب، بمجموع 248 نقطة، كما تصدر منافسات الآنسات برصيد 269 نقطة.

وجاء في المركز الأول من منافسات الشباب كل من عمر أحمد ممدوح في منافسات 100م، عدو، ويوسف علاء الدين 400م، عدو، وعمر عبد العزيز 100م، حواجز.

كما فاز بالمركز الأول أيضًا عمر ممدوح ويوسف كريم ومحمد أحمد فرحات وكريم عصام الدين في منافسات «تتابع 4×100م»، ومحمد عجمي في منافسات «الوثب الطويل»، وعبد الرحمن موسى ويوسف محمود عيد ويوسف علاء الدين وسيف مصطفى في منافسات «تتابع 4×400م».

وفي منافسات الآنسات، فازت بالمراكز الأولى كل من: سلمى عبد الحميد في الوثب الطويل، وروان عبد العزيز في رمي الرمح، ونجلاء عبد ربه، دفع الجلة، وأمنية خالد 100م، حواجز، وهمسة محمد جمال ونورهان محمد وهنا أحمد وسلمى أحمد عبد الهادي، تتابع 4×100م.

كما حققت فاطمة الزهراء إيهاب المركز الأول، في منافسات 400، حواجز، ونورهان محمد في منافسات 200م، عدو، وسلمى عبد الحميد، الوثب الطويل، وبسنت طارق، قذف القرص.

ويقود جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي، ياسر داوود رئيسًا ومديرًا فنيًّا، والمدربون الحفني إبراهيم ومحمد نجيب وياسر فتحي ومنى صبري وتامر رفاعي وحمدان صادق ومدحت عبد النبي وسامح حسين وهيثم نور الدين، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب الأخصائي الطبي، ووائل عبد العظيم إداريًّا.