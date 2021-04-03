شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: الفوز على الزمالك خطوة مهمة لاستكمال المسيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، أن لاعبي الفريق قدموا مباراة رائعة أمام الزمالك، وحققوا الفوز عن جدارة.

وأشار زكي إلى أنه بالرغم من ابتعاد اللاعبين عن المباريات فترة طويلة بسبب توقف مسابقة الدوري، فإنهم ظهروا بمستوى بدني مقبول، بعدما تدربوا طوال الفترة الماضية بشكل قوي استعدادا لاستئناف البطولة.

وأكد أن الفوز على الزمالك بعد العودة من التوقف أمر في غاية الأهمية، خاصة لما تحمله المباراة من طابع تنافسي، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري.

واختتم زكي حديثه بالتأكيد أن فريقه لن يتنازل عن حصد لقب الدوري هذا الموسم، وأن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات المتبقية باعتبارها مباريات كؤوس.