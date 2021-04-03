شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: الفوز على الزمالك خطوة مهمة لاستكمال المسيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٦، أن لاعبي الفريق قدموا مباراة رائعة أمام الزمالك، وحققوا الفوز عن جدارة.
وأشار زكي إلى أنه بالرغم من ابتعاد اللاعبين عن المباريات فترة طويلة بسبب توقف مسابقة الدوري، فإنهم ظهروا بمستوى بدني مقبول، بعدما تدربوا طوال الفترة الماضية بشكل قوي استعدادا لاستئناف البطولة.
وأكد أن الفوز على الزمالك بعد العودة من التوقف أمر في غاية الأهمية، خاصة لما تحمله المباراة من طابع تنافسي، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري.
واختتم زكي حديثه بالتأكيد أن فريقه لن يتنازل عن حصد لقب الدوري هذا الموسم، وأن الجهاز الفني يتعامل مع المباريات المتبقية باعتبارها مباريات كؤوس.
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