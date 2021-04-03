شكرا لقرائتكم خبر عن ماشاريبوف ينتصر على القائم والعارضة بـ «الثالثة القاضية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

خرج شباب الأهلي من الجولة 23 لدوري الخليج العربي رابحاً 3 نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 43 نقطة ضمنت له البقاء في مربع كبار الدوري، بعدما قلب الطاولة على ضيفه الفجيرة وحول تأخره بهدفين إلى فوز 3 -2، بالهدف القاتل لنجم المباراة الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف في الدقيقة 90 بعدما صال وجال وأنهى بكرته الرأسية «الثالثة القاضية» مغامرة «الذئاب».

وانتصر اللاعب الدينامو الذي أشعل الملعب بحركته الدؤوبة وصناعته الفرص لزملائه للتسجيل على تحدي قائم وعارضة مرمى الفجيرة بعدما حرماه من التسجيل مرتين ( 21 و 24 ) على التوالي.

جاءت المجريات مثيرة بعدما فاجأ الفجيرة صاحب الأرض بالتقدم بهدفين، ليضع «الفرسان» في مأزق، قبل أن يعيد صاحب الأرض ترتيب أوراقه ويعادل النتيجة 2-2، ثم يسجل الفوز في الدقيقة 90، التي أكدت مرة جديدة أن شباب الأهلي أصبح متخصصاً في الدقائق القاتلة بعدما فاز أكثر من مرة بنفس الطريقة.

مباراة تكتيكية

وشهدت المباراة حواراً آخر كان بمثابة مباراة «تكتيكية» خارج الخطوط في الإدارة الفنية اتسمت بالدهاء بعدما فاجأ ناصيف البياوي مدرب الفجيرة نظيره مهدي علي باللعب بأسلوب هجومي منذ البداية على غير المتوقع على أمل خطف هدف ثم غلق المباراة، وبالفعل هدد وتقدم بهدف مبكر ثم عزز التقدم بهدف ثان، ما دعا «المهندس» لإعادة حساباته وتعديل تكتيك اللعب معتمداً على سلاحه الفعال بتكثيف القوة الهجومية.

من جهته، أكد حمدان الكمالي مدافع شباب الأهلي أن فريقه نجح في تحقيق الفوز والحصول على 3 نقاط هامة في مباراة صعبة مضيفاً: «كنا نعلم أننا سنواجه صعوبة أمام الفجيرة بوضعه الحالي، ومثل هذه الفرق عندما تكون في هذه الوضعية فإنها تلعب بجهد 200 %، والفوز يعطينا دفعة لمباراة نهائي كأس الخليج العربي».

خطة هجومية

وعلق مدافع الفجيرة اللاعب المقيم العراقي مصطفى محمد على الخسارة بقوله: دخلنا المباراة على أساس أن نهاجم فتوجيهات المدرب كانت أننا لا ندافع بل نهاجم ونجحنا في التنفيذ وأحرزنا هدفين وتقدمنا على شباب الأهلي ومن الطبيعي أن نحاول المحافظة على تقدمنا بأن ندافع بعد التقدم ولكن المباراة تلعب لمدة 90 دقيقة، مع الأخذ في الاعتبار أننا كنا نلعب أمام فريق شباب الأهلي بإمكاناته وعلى ملعبه واستطاع العودة للمباراة والتعادل ثم الفوز.