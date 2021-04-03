شكرا لقرائتكم خبر عن «كلباء 35» يعزز أرقامه في موسمه الاستثنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل اتحاد كلباء مشوار التألق في موسمه الاستثنائي وتغلب على الوحدة 1-صفر، ليتابع تعزيز أرقامه بجمع 35 نقطة لأول مرة في دوري الخليج العربي مقابل 29 نقطة كأفضل أرقامه تاريخياً في المسابقة.

كما أن اتحاد كلباء حقق إنجازاً آخر، فللمرة الأولى يفوز على «العنابي» في ملعبه في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري.

واستطاع «النمور» تحقيق الفوز على العنابي بهدف المهاجم الواعد أحمد عامر الذي سجل هدفه الثاني في الدوري بالرغم من أن الوحدة كان الأكثر استحواذاً على الكرة بمعدل 63.9 % مقابل 36.1 % لكلباء، كما سدد الوحدة 19 تسديدة مقابل 8 تسديدات لكلباء الذي لعب بتنظيم جيد.

وشهدت المباراة تألق اللاعبين المواطنين في صفوف «النمور» بعدما لعب الفريق بأجنبيين فقط، وتألق الحارس جمال عبدالله الذي وقف سداً منيعاً أمام محاولات العنابي على مدار الشوطين.

وفي المقابل، كشفت المباراة عودة الوحدة للوضع الذي كان عليه قبل الجولتين السابقتين حيث غاب التنظيم الجيد والروح التي أدى بها اللاعبون مع المدرب المؤقت الفرنسي غريغوري، واللافت أن المدرب الهولندي الجديد تين كات أعاد توظيف اللاعبين بطريقة سلفه الصربي رازوفيتش، حيث وضع فارس جمعة والبرازيلي بيمنا معاً في قلب الدفاع، ولي ميونغ مع خميس إسماعيل في الوسط، وهذا الأداء السيئ والبطيء دق جرس إنذار قبل المواجهة المهمة للوحدة في مباراة المحلق الآسيوي أمام الزوراء العراقي الخميس المقبل، وهو مايحتم على المدرب العائد معالجة الأخطاء قبل المباراة.

وشدد تين كات بعد المباراة على أهمية التحلي بالروح القتالية وتقديم اللاعبين أفضل ما لديهم وتقديم التضحية من أجل الفريق، مبيناً أن هذا ما يجب أن يكون عليه لاعب الوحدة إذا ما أراد البقاء في صفوف الفريق. وأبدى تين كات غضبه الشديد من الخسارة، وقال«المباراة مخيبة للآمال وسيئة جداً على مستوى النتيجة والأداء، والأسوأ اللعب بدون الروح القتالية أمام منافس قاتل لاعبوه على كل كرة طوال التسعين دقيقة».

من جهته، أكد السوري عمر خربين لاعب الوحدة أهمية تعويض الوحداوية عن خسارة كلباء في الدوري بالتأهل إلى دوري المجموعات أبطال آسيا، أما منصور البلوشي لاعب اتحاد كلباء فأرجع الفوز لكون كلباء فريقاً جماعياً ومتماسكاً ولديه القدرة على تعويض غياب أي لاعب سواء من الأجانب أو المواطنين.

هدية للمشجعين

وقال علي حسين كانو رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم إن «النمور» قدموا هدية للمحبين ومشجعي النادي بالوصول إلى النقطة 35.

وكتب رئيس شركة كرة القدم على حسابه في تويتر«كلباء بمن حضر... ويقدم هدية لمحبيه 35 نقطة حتى الآن...شكراً لكم يا رجال».