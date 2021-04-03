شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مبهر لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي و الآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، السبت، أبطال أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أصحاب أعلى التصنيفات في البطولة لموسم 2020 - 2021، في المحطات الأربع التي بدأت بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2020، ثم انتقلت إلى ريو دي جانيرو في نوفمبر من العام نفسه، ومن ثم توجهت إلى موسكو منتصف مارس الماضي ثم وصلت إلى خط النهاية في الجولة الأخيرة بالعاصمة أبوظبي التي أقيمت على مدار يومين ( أمس و اليوم).

شملت قائمة المتوجين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بمختلف الفئات لموسم 2020 - 2021 في احتفالية مبهرة من السيدات كلاً من بريندا لاريسا في وزن الريشة، وأماندا كانوتو في وزن الخفيف، وأندريا كافلسانتي في وزن الخفيف المتوسط، وخوليا بوشير في وزن المتوسط، ويارا ناسيمنتو في وزن الثقيل، ومن الرجال كل من جوتنبيرج بيريرا في وزن خفيف الثقيل، ووالاس كوستا «في وزن فوق الثقيل، ولوكاس بيريو فيب وزن الريشة، وفرانشيسكو جوناثان في وزن الريشة الخفيف، وليوناردو ساجيورو في وزن الخفيف، ولوكاس ناسيمنتو في وزن المتوسط الخفيف، وويلينجتون سيباستيانو في وزن المتوسط.

وشهدت جولة أبوظبي جراند سلام التي أقيمت على مدار يومي 2 و3 أبريل تتويج 57 لاعباً ولاعبة بالذهبية، و59 بالفضية، و 49 بالبرونزية.

و تألقت الأكاديميات الإماراتية عبر حصد المراكز الأولى في جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بعدما توجت أكاديمية بالمز الرياضية بالمركز الأول بعد أن جمعت 107100 نقطة وحلت بعدها في المركز الثاني أكاديمية الوحدة التي جمعت 84600 نقطة، وتلتها أكاديمية كوماندو جروب ب52200 نقطة.

حضر المنافسات محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، ومنصور الظاهري عضو مجلس الإدارة، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد.. و من مسؤولي الأكاديميات خالد الهنائي العضو المنتدب لنادي الوحدة وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالمرز الرياضية.

بدوره أشاد منصور الظاهري عضو مجلس الإدارة لاتحاد الجوجيتسو بالمستوى الفني للاعبين و اللاعبات في البطولة، مشيراً أنها شهدت حضور عدد كبير من المصنفين في العالم من أصحاب الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، وبالتالي انعكس ذلك على تحقيق أكبر فائدة للاعبينا من أبطال الإمارات الذين يستعدون حالياً للمشاركة في الحدث الأكبر وهو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 9 إبريل الجاري.

وعبر طارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن رضاه عن النجاح التنظيمي والتحكيمي والفني الذي حققته سلسلة الجولات للموسم السادس على التوالي،.

وقال البحري: بطولاتنا لم تتوقف و المشهد الختامي الليلة كان رائعاً، والفائزون بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي صنعوا تاريخاً لأنفسهم سيكون حافزاً لهم على العمل والعطاء والتميز في السنوات المقبلة.