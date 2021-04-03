شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعادل بني ياس ويُهدي الصدارة للجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى الشارقة صدارة دوري الخليج العربي للجزيرة، بعد تعادله مع ضيفه بني ياس 1-1 في قمة الجولة 23.

وكان الجزيرة فاز على الوصل 3-2 ليتصدر الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق نقطة عن «السماوي»، في حين أصبح الشارقة رابعاً وله 42 نقطة، بفارق الأهداف عن النصر الخامس.

ووضع البرازيلي جواو بيدرو بني ياس في المقدمة، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء ارتكبت مع اللاعب نفسه في الدقيقة 23، وباتت شباك الشارقة ال11 التي تستقبل أهداف بيدرو في الدوري خلال الموسم الحالي من أصل 13 فريقاً.

وكاد البرازيلي كايو أن يعيد الشارقة للمباراة، بعدما استثمر ركلة حرة نفذها مواطنه إيجور كورنادو، وحوّلها إلى رأسية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس فهد الظنحاني، ولم تجد المتابعة المطلوبة.

وعوض كايو الفرصة المهدرة بإدراكه التعادل لأصحاب الأرض، من تسديدة مباغتة عانقت الشباك في الدقيقة 41، وحاول بني ياس الرد على هدف الشارقة من ركلة ركنية حوّلها فواز عوانة، وارتدت من عارضة المرمى قبل نهاية الشوط الأول.

وعلى عكس الحصة الأولى غابت الفاعلية التهديفية عن الفريقين خلال الشوط الثاني، على الرغم من المحاولات المتبادلة لتنتهي القمة بالتعادل 1-1، ويفشل «الملك» في الثأر من الفريق الذي كان أول من هزمه ذهاباً.